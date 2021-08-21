Певица Настя Каменских хотела трогательно попрощаться с летом, сопроводив пост ярким фото, но что-то пошло не так

34-летняя звезда опубликовала новый пост у себя в Инстаграм, в котором призналась, что хочет, чтобы лето никогда не заканчивалось, передает Politeka.net.

"Так хочется, чтобы лето не заканчивалось✨🤍 Оно было таким особенным и прекрасным, насыщенным и очень активным. Каждый момент сохраню в своем сердце и памяти надолго, ведь эти эмоции будут еще долго наполнять меня невероятной энергией, которую я с удовольствием воплощу в новые музыкальные работы!", - разоткровенничалась Каменских в подписи.

Настя прикрепила фото, по-видимому, сделанное во время одной из ее недавних поездок за границу, на котором позировала на яхте на фоне голубого залива и белых домиков, утопающих в пальмах.

Каменских предстала в желтом топе, завязанном спереди, и с непривычным смоки-макияжем с темно-вишневой помадой.

Пользователи с энтузиазмом кинулись обсуждать увиденное. Некоторые назвали кадр неудачным, раскритиковав внешность певицы.

"Боже, какая старая 😢🔥 - да, тоже заметила...но, может, фотка неудачная..."

"Какая красивая, нереально!"

"Настя, зачем вы носик изменили, был такой хороший носик..."

"Женщина - вамп 😍😛"

"Фото не очень удачное или это макияж так себе... 😏 Настюха тут на Майкла Джексона похожа))) А на некоторых фото на Сергея Зверева😅"

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