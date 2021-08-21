Підопічна відомого репера Потапа Мішель Андраде стала ведучою нового сезону шоу "Орел і решка"

Як пише Politeka.net, 24-річна співачка українсько-болівійського походження Мішель Андраде вперше на українському телебаченні засвітилася на популярному шоу "Х-Фактор-4" у 2013 році, де її помітив продюсер Потап. Пізніше кар’єра Мішель стрімко пішла вгору, вона записала багато хітів, а нещодавно офіційно стала ведучою телепрограми "Орел і Решка" разом із блогером Кирилом Макашовим.

Ведучі популярного тревел-шоу вже встигли об’їздити багато країн. На офіційній сторінці "Нового каналу" в Instagram анонсували новий випуск "Орла і решки". Цього разу Кирило та Мішель побували в Колумбії. Для зйомок у цій країні Мішель обрала стильний лук - білу сорочку оверсайз та трохи задовгі голубі джинси.

"Будемо знайомитися із бідними та багатими колумбійцями, плавати із отруйними скатами, і побачимо, як виглядає колумбійський рай і колумбійське пекло 🔥 Вмикай Новий – пригоди наших ведучих Michelle Andrade та Кирила Макашова вже почалися!", - заінтригували продюсери шоу.

Однак у коментарях написали, що не дуже задоволені Мішель в ролі ведучої.

"Поверніть Лесю, Настю і Регіну!!!!😢", - пишуть у мережі.

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