Відома співачка Джамала захопила своїм одкровенням

37-річна артистка поділилася знімком, який викликав захват у мережі, передає Politeka.net.

"Коли здається, що все не так, а поруч - нікого, хто б підтримав. Просто подивися на небо", - написала артистка.

Такі слова зворушили користувачів мережі. Окреме захоплення викликало ефектне фото, на котром відображена в чорному топі, штанях і яскравій куртці.

"Неймовірна краса😍 дуже чекаємо кліп❤", "Приголомшливе фото», «які важливі слова», "як красиво", - писали в коментарях.

Раніше Джамала розповідала, що за чотири місяці схудла на 12 кілограмів. Зайву вагу Джамала набрала після другої вагітності та годування молодшої дитини.

"Я за те, щоб жінка любила себе такою, яка вона є. І худла тоді, коли їй це потрібно, а не через суспільний осуд. Мені було потрібно, і я схудла", - зазначила співачка.

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