Ведуча Маша Єфросиніна здивувала емоційним постом, поділившись важливим моментом у своєму житті
Семирічний син Єфросиніної попрощався з дитячим садком і готується стати першокласником. 42-річна телезірка не стримала сліз, замислившись про те, як швидко летить час. У своєму новому пості в Instagram Маша показала кадри з випускного в дитсадку, на яких постали її підрослий син Олександр і чоловік Тимур Хромаєв, передає Politeka.net.
"Здавалося, цей день ніколи не настане... нашому хлопцеві залишилося трохи більше тижня до першого класу. Я переживаю дуже. Як адаптується, як колектив, як буде їсти, як взагалі сприйме нове життя?.. Взагалі, ці роки в садку пролетіли легко й безтурботно, тільки на святах у мене сльози по ліктях текли від розчулення... Готую носові хустки на 1-е вересня. Але ж здавалося, цей день ніколи не настане...", - поділилася Єфросиніна.
Першою в коментарях подругу підтримала дружина Дмитра Монатіка Ірина Демічева, у якої підростають двоє синів: "З таким зворушливим етапом і переходом в ще більш емоційний період життя❤️❤️❤️ відчуваю ідентичні переживання і радості❤️❤️".
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Інші приєдналися до обговорення:
"Ура! Наш Саньок улюблений❤️"
"Як летить час!!!! Здається, ще тільки вчора він з'явився на світ, а тут вже 1 клас! Тримайся, подруга! Саньок впорається💪 👍❤️"
"Серйозний Олександр! Успіхів вам усім!❣️"
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