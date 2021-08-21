Відома співачка Анастасія Приходько поділилася щасливими кадрами з виступу з дітьми
Анастасія стала активним користувачем мережі і тепер кожен день показує своє життя перед камерами, розповідає про дітей і часто міркує про життя. Причому не боїться співачка критики, тому піднімає різні теми.
В цей же раз зірка поділилася сімейними кадрами зі свого виступу, коли її діти були помітно менше.
"Друзі! 24 серпня о 17.40 дивіться концерт "З Днем народження, Україно!" Разом з Наною, Гордієм та іншими дітками ми будемо вітати вас з цим значущим для нас усіх днем! Буде багато пісень, які увійшли в історію української музики. Є варіанти, яку пісню Я виконаю?» - пише Приходько під пам'ятними для неї фото.
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Відзначимо, на концерті планують виступити багато зірок, а сам виступ планують зробити досить масштабним, причому з новими напрямками.
Нагадаємо, у артистки троє дітей - від першого шлюбу, Нанна, і сини від другого-Гордій і Лука. Наймолодший з'явився на світ зовсім недавно. Причому знімаючись в шоу" Маска " зірка повністю приховувала своє становище. І розповіла про сина вже після його народження.
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