Популярний український телеведучий Микита Добринін розповів, як справляється із новонародженим сином

Як пише Politeka.net, 33-річний головний редактор чоловічого журналу XXL Микита Добринін запам’ятався українцям як головний герой реаліті-шоу "Холостяк-9". До речі, телеведучий був одним із небагатьох учасників "Холостяка", який дійсно знайшов своє кохання на проєкті.

Так, незадовго після закінчення шоу Добринін одружився із 23-річною блогеркою Дашею Квітковою, а вже в середині липня цього року в пари народився первісток – син Лев, фотографії якого пара часто показує шанувальникам у своєму Instagram.

"Холостяк" Добринін раніше розповідав шанувальникам про свій досвід партнерських пологів, а зараз вирішив зачепити ще одну незвичну для чоловіка тему – годування груддю.

"Я теж беру участь в цьому процесі. Адже ми вирішили, що всі радощі і труднощі будемо ділити на двох, ГВ- не виняток", - пише Микита.

Так новоспечений батько розповів, що його дружина завжди має час на себе, адже він у будь-який момент готовий її замінити навіть тоді, коли сина потрібно годувати.

"Напевно, ми ще ніколи в житті не цінували технологічний прогрес так, як зараз. Адже раніше Даші доводилося б постійно сидіти вдома, з нашим сином, а я міг би допомогти хіба що з прибиранням або приготуванням їжі. Але зараз я спокійно залишаюся зі Львом на кілька годин, звільняючи Даші час на себе", - розповідає чоловік.

Шанувальники за півгодини поставили понад 16 тисяч лайків та написали багато коментарів.

" Ідеальний чоловік", "Допомога дуже важлива ❤️Бо жінці важко все самій. ❤️", "Багатьом чоловікам потрібно брати з вас приклад)", " Це добре що ви допомагаєте дружині. Це важливо, жінка після пологів дуже вразлива, їй також хочеться відпочинку і час для себе. Діти спільні тому й допомога має бути з двох сторін як мама так тато, ви великий молодець👪 щастя вашій родині і здоров'я малечі", - написали у мережі.

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