Старша дочка актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна показала свої тренування
Як пише Politeka.net, від першого шлюбу Ольги Сумської з актором Євгеном Паперним народилася дочка Антоніна, яка зараз живе в Росії. Жінка переїхала туди після одруження з відомим російським актором Володимиром Ягличем. Пара має двох дітей – дочку та сина.
Зауважимо, що зараз акторка Паперна в декретній відпустці, адже рік тому народила другу дитину. Тоня активно веде свою сторінку в Instagram, де розповідає шанувальникам, як приходить у форму після пологів.
Паперна опублікувала відео, де показала, що тренуватися їй не заважає навіть погана погода. Тоня качає прес тримаючи у руках зонтик, що виглядає трохи смішно.
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"Погода нам не перешкода 💪🏽 І котик 🐈⬛", - написала дочка Сумської.
"Цікаві тренування у вас 👍🏼😊😃", "Вам зручно з розпущеним волоссям займатися?", - пишуть шанувальники.
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