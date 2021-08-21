Співачка Злата Огневич, героїня наступної "Холостячки", чесно відповіла на цікаві питання перед стартом ефірів

Вже на початку вересня в ефір вийде довгоочікуваний другий сезон "Холостячки", в якому Злата Огневич повинна буде вибрати серед 25 цікавих учасників того самого "єдиного". Причому до самого кінця останнього ефіру зірці не можна буде розповідати про життя після шоу і говорити про враження.

Зараз же зірка може тільки підігріти інтерес до шоу і розмито відповісти на деякі питання. У мережі опублікували кілька відповідей Огневич, пов'язаних з очікуванням від шоу:

"Думки Злати про те, на що готова в проекті, ініціативу, про ідеал чоловіка і які табу в чоловіках ніколи не змогла б прийняти 🌹» - йдеться в описі ролика.

Так, зірка розповідала, що не потерпить самозакоханої людини, а також такого, у якого є залежність до алкоголю або наркотиків.

На першому місці у співачки в чоловіках-людяність. Також для Огневич важливо, щоб її обранець володів хорошим почуттям гумору.

"Пустелю, в якій сплять почуття Холостячки, створили в одній з кімнат маєтку графині Уварової. На локацію завезли три з половиною тонни піску, який під час зйомок роздувався спеціальною технікою. Щоб в кадрі Злата йшла по воді і хмарах, в сусідній кімнаті розгорнули штучну водойму, що імітує романтичне озеро в Болівії, а на сходах маєтку краща команда піротехніків створювала густий дим», - повідомили також на сторінці проекту.

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