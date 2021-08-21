Певица Злата Огневич, героиня следующей "Холостячки", честно ответила на интересные вопросы перед стартом эфиров

Уже в начале сентября в эфир выйдет долгожданный второй сезон «Холостячки», в котором Злата Огневич должна будет выбрать среди 25 интересных участников того самого «единственного». Причем до самого конца последнего эфира звезде нельзя будет рассказывать о жизни после шоу и говорить о впечатлениях.

Сейчас же звезда может только подогреть интерес к шоу и размыто ответить на некоторые вопросы. В сети опубликовали несколько ответов Огневич, связанных с ожиданием от шоу:

«Мысли Златы о том, на что готова в проекте, инициативу, об идеале мужчины и какие табу в мужчинах никогда не смогла бы принять 🌹» - говорится в описании ролика.

Так, звезда рассказывала, что не потерпит самовлюбленного человека, а также такого, у которого есть зависимость к алкоголю или наркотикам.

"Я очень требовательная девочка, и мне непросто угодить. Хотелось бы, чтобы участники не сдавались, пусть борются за мое сердце. Я была в отношениях и знаю, чего хочу теперь" - говорит в видео Огневич.

На первом месте у певицы в мужчинах – человечность. Также для Огневич важно, чтобы ее избранник обладал хорошим чувством юмора.

"Пустыню, в которой спят чувства Холостячки, создали в одной из комнат поместья графини Уваровой. На локацию завезли три с половиной тонны песка, который во время съемок раздувался специальной техникой. Чтобы в кадре Злата шла по воде и облаках, в соседней комнате развернули искусственный водоем, имитирующий романтическое озеро в Боливии, а на лестнице имения лучшая команда пиротехников создавала густой дым», - сообщили также на странице проекта.

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