Співачка Злата Огневич, героїня наступної "Холостячки", взяла участь у зйомці першого промо для шоу
Нещодавно в мережі з'явився вельми інтригуючий промо-ролик з головною учасницею «Холостячки». Причому прихований посил і причину незвичайних рішень в кадрах (той же автомобіль, повністю засипаний трояндами) вирішили пояснити самі творці.
На одному з фан-акаунтів з'явився розбір ролика і коментар до промо. Як з'ясувалося, концепція проморолика метафорична. Починається все з кімнати, що символізує «пустелю» в душі Злати і її самотність.:
«Ми показуємо внутрішній світ Холостячки і те, як він змінюється завдяки почуттям. А вже потім Злата відкривається емоціям, які не могла зустріти в реальному житті», - пояснює Лідія Паньків.
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Також Лідія пояснила, що елементи з вогнем були використані навмисно, щоб акцентувати увагу на пристрасті, яку Злата повинна запалити в собі і чоловіках.
«У промо-ролику нам хотілося показати, яка вона-справжня Злата Огневич. Впевнена, глядачі будуть здивовані, побачивши, наскільки вона відкрита і емоційна", - розповідає промодиректорка СТБ.
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