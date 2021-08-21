Співачка Злата Огневич, героїня наступної "Холостячки", взяла участь у зйомці першого промо для шоу

Нещодавно в мережі з'явився вельми інтригуючий промо-ролик з головною учасницею «Холостячки». Причому прихований посил і причину незвичайних рішень в кадрах (той же автомобіль, повністю засипаний трояндами) вирішили пояснити самі творці.

На одному з фан-акаунтів з'явився розбір ролика і коментар до промо. Як з'ясувалося, концепція проморолика метафорична. Починається все з кімнати, що символізує «пустелю» в душі Злати і її самотність.:

«Ми показуємо внутрішній світ Холостячки і те, як він змінюється завдяки почуттям. А вже потім Злата відкривається емоціям, які не могла зустріти в реальному житті», - пояснює Лідія Паньків.

Також Лідія пояснила, що елементи з вогнем були використані навмисно, щоб акцентувати увагу на пристрасті, яку Злата повинна запалити в собі і чоловіках.

«У промо-ролику нам хотілося показати, яка вона-справжня Злата Огневич. Впевнена, глядачі будуть здивовані, побачивши, наскільки вона відкрита і емоційна", - розповідає промодиректорка СТБ.

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