Певица Злата Огневич, героиня следующей "Холостячки", приняла участие в съемке первого промо для шоу

Недавно в сети появился весьма интригующий промо-ролик с главной участницей «Холостячки». Причем скрытый посыл и причину необычных решений в кадрах (тот же автомобиль, полностью засыпанный розами) решили объяснить сами создатели.

На одном из фан-аккаунтов появился разбор ролика и комментарий к промо. Как выяснилось, концепция проморолика метафорическая. Начинается все с комнаты, символизирующий «пустыню» в душе Златы и ее одиночество.:

«Мы показываем внутренний мир Холостячки и то, как он меняется благодаря чувствам. А уже потом Злата открывается эмоциям, которые не могла встретить в реальной жизни», - объясняет Лидия Панькив.

Также Лидия объяснила, что элементы с огнем были использованы намерено, чтобы акцентировать внимание на страсти, которую Злата должна зажечь в себе и мужчинах.

«В промо-ролике нам хотелось показать, какая она - настоящая Злата Огневич. Уверена, зрители будут удивлены, увидев, насколько она открыта и эмоциональная», - рассказывает промодиректорка СТБ.

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