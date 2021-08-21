Солістка "Go_A" поділилась несподіваними подробицями

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку співачки в Інстаграм.

«Майже вийшла заміж. Майже відгребла від Іво Бобула. Майже закохалася в @pivovarovmusic. Це все що ви маєте знати про мій дебют в якості жюрі в народному шоу "Співають всі" на каналі "Україна"», - написала Катя.

Такі подробиці сколихнули мережу.

«Чекаю з нетерпінням🔥❤Наша Катруся Найкраща», «Катю, Ви неймовірно аутентичні! Любов до Вас❤», «Майже одружилася це звичайно добре», «Ніколи не дивився талант шоу, але тут прям така інтрига така інтрига тут тобі і майже одруження і майже закоханість і майже відгрібання від Іво Бобула. Прям трилер з Катею у головній ролі. Коротше страсті киплять», пишуть у коментарях.

Також у Каті Павленко уточнили, чи потрапило в ефір те, як вона «Майже відгребла від Іво Бобула».

«Все найцікавіше завжди відбувається за кадром», - відповіла солістка "Go_A".

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