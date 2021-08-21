Відомий ресторатор та суддя шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, що робить, щоб виглядати красивим

Як пише Politeka.net, 49-річний талановитий кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво прославився в Україні не тільки як ресторатор, а ще й як суддя популярного кулінарного шоу "Мастер Шеф Україна".

У своєму Instagram Ектор часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя. Цього разу, ресторатор розповів, що зовнішній вигляд для нього дуже важливий, тому він часто ходить до перукаря, завжди слідкує за своєю одежею, ходить до косметолога та слідкує за шкірою обличчя.

"Я ходжу до косметолога, роблю ранкові та вечірні процедури для догляду за обличчям, завжди слідкую за своєю одежею та часто стрижуся", - розповідає Ектор.

За словами Ектора, він дуже любить гарно виглядати не тільки тому, що працює на телебаченні, а й тому, що за національністю він – латиноамериканець, а у них це в крові.

У своєму Instagram Ектор розповів шанувальникам, що вирішив трохи змінити імідж та пішов до перукаря.

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