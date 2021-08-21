Відома співачка Мішель Андраде показала закулісся зйомок "Орла і Решки" в далекій Колумбії
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка болівійського Походження Мішель Андраде, яка є підопічною продюсера Потапа, часто радує шанувальників яскравим публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно красуня стала однією з провідних ювілейного сезону шоу "Орел і Решка", так що тепер вирішила показати кілька кадрів із закулісся зйомок шоу в Колумбії.
У своєму пості Мішель показала фото і відео, як і де проходили зйомки, членів знімальної групи, А також цікаві моменти, які її вразили. Також співачка показала на одному з фото себе, вона ніби заснула, коли її знімали. На цьому знімку Андраде позує в дивовижній локації на висоті, а за її спиною відриває дивовижний пейзаж. Перед камерою красуня з'явилася в джинсах і білосніжній сорочці оверсайз, її волосся акуратно укладені, а на обличчі немає макіяжу, тільки вираз повного блаженства.
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У підписі до публікації Мішель написала: "Роблю вигляд, що не сплю. А там вже випуск з Colombia на ютюбі". Шанувальники тут же почали коментувати нові фото зірки, засинаючи її компліментами.
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