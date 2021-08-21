Українська співачка Настя Каменських без Гримму і укладання показала, як виглядає після концертів

Артистка зараз знаходиться в постійних поїздках на концерти, причому дорога займає більшу частину часу. Сьогодні Каменських вирушила до Івано-Франківська, практично відразу після виступу в іншому місті.

Щоб дістатися до пункту призначення у зірки є спеціальний туристичний автобус, в якому вона відпочиває перед виступами. Однак довго в дорозі все одно доводиться непросто.

Цього разу Каменських чесно показала, як втомлюється в поїздках і як вона виглядає в простому домашньому образі. Без яскравого макіяжу, укладання і фотошопу артистка виглядала абсолютно буденно, поки скаржилася на довгу дорогу.

Примітно, що "при повному параді" зірка виглядає зовсім інакше. Наприклад, в незвичайному образі з сріблясто-помаранчевими тонами Каменських відзначилася на зйомках нового сезону ЖВЛ:

"Кожен літній день-нові проекти і сюрпризи для вас, мої улюблені! Ухх які яскраві і сонячні кадри чекають вас в новому промо для 5 сезону програми zhvl_official. Ділюся першими фото🤍» - написала Настя під новими фото.

Нагадаємо, що Каменських в наряді-сіточці осоромилася на сцені, момент потрапив на відео: "мало не впала"

Раніше Politeka писала, що Каменських з Потапом нарвалася на хвилю порад після пологів Осадчої: "потрібно було заразитися вагітністю"

A ще Politeka повідомляла, що Каменських в неординарному вбранні налякала зміною образу: "Ой, це якась подруга ящера"