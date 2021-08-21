Украинская певица Настя Каменских без гримма и укладки показала, как выглядит после концертов

Артистка сейчас находится в постоянных поездках на концерты, причем дорога занимает большую часть времени. Сегодня Каменских отправилась в Ивано-Франковск, практически сразу после выступления в другом городе.

Чтобы добраться к пункту назначения у звезды есть специальный туристический автобус, в котором она отдыхает перед выступлениями. Однако долго в дороге все равно приходится непросто.

В этот раз Каменских честно показала, как устает в поездках и как она выглядит в простом домашнем образе. Без яркого макияжа, укладки и фотошопа артистка выглядела совершенно обыденно, пока жаловалась на долгую дорогу.

Примечательно, что "при полном параде" звезда выглядит совсем иначе. К примеру, в необычном образе с серебристо-оранжевыми тонами Каменских отличилась на съемках нового сезона ЖВЛ:

«Каждый летний день - новые проекты и сюрпризы для вас, мои любимые! Ухх какие яркие и солнечные кадры ждут вас в новом промо для 5 сезона программы zhvl_official. Делюсь первыми фото🤍» - написала Настя под новыми фото.

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