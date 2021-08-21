У мережі показали, як виглядають українські селебріті без грама косметики

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram опублікували добірку фотографій українських знаменитостей, яку присвятили Всесвітньому дню без косметики. Так, українцям показали, як відомі співачки, актриси і телеведучі виглядають без тонн макіяжу і пишних укладок.

Так, у цій добірці опинилися співачки Настя Каменських, Надя Дорофєєва, Оля Цибульська, Юлія Саніна. Також телеведучі Леся Нікітюк і Катя Осадча, а ще актриси Ольга Сумська і Анна Кошмал. "Українські зірки також легко відмовляються від макіяжу... І не тільки сьогодні. Гортайте галерею, щоб їх побачити. Як думаєте, краще натуральна або вдосконалена Краса? Діліться в коментарях", - йдеться в підписі до публікації.

Треба сказати, що користувачі бурхливо відреагували на фото зірок без косметики і почали коментувати публікацію: "Натур! Завжди натур!", "У мене такий день майже постійно", "Леся і Каменських найкрасивіші без мейка", "Каменських найкрасивіша", "Ой, вони всі красиві без косметики. Наші дівчатка найкрасивіші", "Я думала, Всесвітній день фільтрів в Instagram", "Цибульська, Нікітюк та НК часто без косметики".

Нагадаємо, На "Танцях з зірками" розкрили імена суддів, в мережі назріває скандал: "Просто знущання!".

Як повідомляла Politeka, Справжні імена MELOVIN'А, Міли Нітіч, MamaRika та інших зірок спливли в мережі: "Думали, знаєте...".

Також Politeka писала, що Саніна з чоловіком і підрослим сином розчулили сімейною фотосесією на природі: "Ех, моя мрія...".