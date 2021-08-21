В сети показали, как выглядят украинские селебрити без грамма косметики

Как сообщает Politeka.net, на странице программы "Зірковий шлях" в Instagram опубликовали подборку фотографий украинских знаменитостей, которую посвятили Всемирному дню без косметики. Так, украинцам показали, как известные певицы, актрисы и телеведущие выглядят без тонн макияжа и пышных укладок.

Так, в этой подборке оказались певицы Настя Каменских, Надя Дорофеева, Оля Цибульская, Юлия Санина. Также телеведущие Леся Никитюк и Катя Осадчая, а еще актрисы Ольга Сумская и Анна Кошмал. "Украинские звезды также легко отказываются от макияжа... И не только сегодня. Листайте галерею, чтобы их увидеть. Как думаете, лучше натуральная или усовершенствованная красота? Делитесь в комментариях", - говорится в подписи к публикации.

Надо сказать, что пользователи бурно отреагировали на фото звезд без косметики и принялись комментировать публикацию: "Натур! Всегда натур!", "У меня такой день почти постоянно", "Леся и Каменских самые красивые без мейка", "Каменских самая красивая", "Ой, они все красивые без косметики. Наши девочки самые красивые", "Я думала, всемирный день фильтров в Инстаграме", "Цибульская, Никитюк та НК часто без косметики".

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