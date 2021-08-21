Багатодітна Христина знаходить час на себе

Дружина популярного українського телеведучого Григорія Решетника Христина поділилася кадрами зі зйомок шоу "Мастер Шеф"

Як пише Politeka.net, 32-річна Христина Решетник, яка родом із Івано-Франківщини, за освітою журналістка. Зі своїм чоловіком Григорієм вона познайомилася під час роботи на телебаченні, у 2010 пара зареєструвала шлюб. Зараз Христина та Григорій виховують трьох синів - Івана (2013), Дмитра (2017) та Олександра (2020).

Зауважимо, що незважаючи на постійні турботи за дітьми, Христина Решетник знаходить час на себе. Нещодавно вона взяла участь у новому сезоні шоу "Мастер Шеф. Селебріті", про що розповіла у своєму Instagram.

"Цілий день на кухні 😅 Мрія, а не дружина 😍", - написала Христина.

Зауважимо, що у цьому випуску, окрім Христини та Григорія Решетників, взяли участь також Влад Яма із дружиною Лілією та Ксенія Мішина й Олександр Еллерт, які деякий час тому порвали стосунки.

Варто сказати, що у кожному випуску "Мастер Шеф. Селебріті" між собою змагаються зіркові дружини та чоловіки. Нагородою стане срібна сковорідка.

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