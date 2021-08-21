Відомий виконавець Володимир Дантес розсмішив новим фото після відпочинку з Надею Дорофєєвою
Артист часто показує в мережі різні кадри зі своїми образами, причому найчастіше для того, щоб розсмішити аудиторію. Володимир не боїться бути справжнім і не прикидається на камеру, причому свої незручні Селфі він також вдало висміює.
Цього разу Дантес насмішив вальяжною позою на дивані. Відпочиваючи разом з дружиною в Греції, співак встиг зробити багато кадрів, в тому числі і такі позитивні
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Шанувальники очікувано відреагували: лінь навіть було слово дописати😂; йди то, роби сюди 😏; мені подобається книга😂; Султан Володимир-Хан Хазрет Лері!; Мені подобається 😍 все; Кращий ❤; Та ваще🔥 Вова кращий😍; і книжка "Вбивця сидить навпроти"; після напису на книзі я б так розслаблено не лежала 😂; щось Вова перетворився в батю якогось; дуже цікаво що ж там за вбивця сидить на проти?))».
Також Дантес розповів про відпочинок, і свою засмагу: "я обіцяв викласти Селфі після відпочинку. А я не балабол. Синці пішли, а на їх місце прийшла засмага. Зарості вуса в бороді і веснянках. Став мислити позитивніше. Взагалі став щасливішим.
Зрозумів, що можу виставити фото з таким виразом обличчя, т.к тільки що зрозумів, що знову потрібно працювати, а я прям морально не готовий до цього. Але ... куди ж ви без мене. Не впораєтеся".
Нагадавши, Дантес розповів про новий шанс для шлюбу з Дорофєєвою: "ми три рази розлучалися, зараз ось знову...".
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