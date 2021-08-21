Юна внучка Софії Ротару поділилася в соцмережі яскравими кадрами з прогулянки

Як повідомляє Politeka.net, популярна модель, блогер і внучка легендарної артистки Софії Ротару Соня Євдокименко, часто радує шанувальників яскравими фото і Відео зі свого насиченого життя в Instagram. Так, цього разу юна красуня поділилася чарівними кадрами з прогулянки, на яких позує в спокусливому образі.

На нових фотографіях Соня відображена в цікавій локації, вона стоїть поруч з оригінальним монументом у вигляді крил. Забавно, але стоїть так, що здається, нібито крила ростуть у неї за спиною. Як видно, на прогулянку дівчина вийшла в стильному образі – на ній широкі світлі штани і коротенький білосніжний топ, який підкреслив плоский животик.

У підписі до фотографій Євдокименко написала: "Просто у дівчини ростуть крила". А користувачі тут же почали коментувати знімки, засинаючи красуню компліментами: "Твоя фігура просто чарівна", "Красунечка", "Оригінально", "Красива", "Ангел", "Яка ти красива".

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