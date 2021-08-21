Відомий виконавець Олег Винник показав у соцмережі яскраві фото з концерту в Одесі

Як повідомляє Politeka.net, популярний виконавець, улюбленець жінки Оле Винник, якому приписують роман з його бек-вокалісткою Таюне, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірковий мачо поділився в соцмережі яскравими кадрами з грандіозного концерту в Одесі, на якому зібрав повний зал прихильниць.

На фотографіях видно, що за час концерту Олег змінив кілька нарядів. Найбільше привертає увагу його образ зі стильною чорною рубакою, яка ледь помітно повторює всі обриси величного торсу, і з темними класичними брюками.

У підписі до фотографій Винник написав: "Ми разом з вами створили справжнє свято, Одеса". Користувачі тут же почали коментувати знімки співака, завдяки його за концерт і запрошуючи у свої міста: "Неперевершені фото! Неперевершені ви! Запалили Одесу", "Тепер Одеса - найщасливіше місто. І Харків безмірно вас чекає", "Ми зробили непросто свято, а мега свято!", "Кращі фото!", "Такі атмосферні фото", "Олег, ви кращий", "Спасибі!", "Спасибі вам за все, ви кращий!", "Олег, ви підкорювач українських міст".

Нагадаємо, "Таємну дружину" Олега Винника несподівано порівняли з Поляковою: "Мені одній здається, що вони...".

Як повідомляла Politeka, Олег Винник на березі моря виконав мрію своїх вірних "вовчиць": "Як же було гаряче".

Також Politeka писала, що Юна фаворитка Олега Винника показала ефектний образ з яскравим мейкапом: "Вище всяких похвал".