Відома співачка Надія Мейхер поділилася незвичайним фото і своїми роздумами

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і актриса Надія Мейхер, яка починала свою кар'єру в групі "ВІА Гра", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Цього разу зіркова красуня виклала в мережу чарівне фото, на якому позує в цікавій локації, а в підписі до нього поділилася своїми роздумами.

На новій фотографії, яку Надя зробила, очевидно, в дзеркало, вона позує в кімнаті з незвичайними стінами і килимком на підлозі. Перед камерою співачка з'явилася в довгій приталеній сукні чорного кольору зі смугастими бретельками. Цей наряд підкреслив струнку фігуру і апетитні форми красуні. Її волосся акуратно зібрані, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до фото Мейхер написала: "«Тільки втілення в життя мрії дитинства, може принести щастя» (Зигмунд Фрейд). Можу точно сказати, виходячи зі свого життєвого досвіду, так, це правда ... Моя правда! У мене так і відбувається. Але не повна, виходячи за межі дитинства, за межі стереотипів, маючи таланти, не бояться їх розвивати. Все життя стає суцільним втіленням мрії і не однієї".

Шанувальники тут же почали коментувати нове фото Наді: "Різна і прекрасна!", "Яка ви чарівна", "Красуня", "Супер, здорово", "Яка ви красива", "Неймовірна Надія!", "Взагалі не змінюється", "Згодна з вами".

Нагадаємо, Екс-ВІА Гра Мейхер спустила бретельку сукні, змусивши чоловіків захоплюватися: "Пік жіночої...".

Як повідомляла Politeka, Екс-ВІА Гра Мейхер блиснула фігуркою і пресом, погравши з ракурсами: смілива фотозйомка.

Також Politeka писала, що Екс-ВІА Гра Мейхер в купальнику на завязочках розкріпачилася перед камерою: пляжні кадри.