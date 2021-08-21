Відома телеведуча Лілія Ребрик показала в соцмережі яскраві кадри з чоловіком на заході сонця
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка веде ранкове шоу на одному з центральних телеканалів, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму профілі в Instagram. Так, цього разу білява реготушка поділилася в мережі кадрами з чоловіком, на яких вони позують на тлі приголомшливого заходу.
На знімках Лілія відображена в обіймах коханого чоловіка і з милою собачкою на руках. Перед камерою красуня з'явилася в легкій білосніжній сукні зі стильними кросами, її волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж. Поруч з ведучою стоїть її чоловік Андрій Дикий, який позує для фото в стильних джинсах і коричневій сорочці.
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У підписі до фотографій Ребрик написала: "І нехай навколо вас буде яскраво! Затишного і душевного вечора вам. Яскравого! Унікального! Радісного!". Шанувальники тут же почали коментувати нові фото телеведучої, засинаючи їх з чоловіком компліментами.
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