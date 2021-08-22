Співачка Тіна Кароль ніколи не приховувала, як починалася її кар'єра співачки і де вона раніше вчилася

Артистка зараз веде активну роботу над новим альбомом, просуває композиції зі збірки «Молода кров», а також нерідко вражає новими сміливими образами. Цього року зірка відступила від класичного образу скромниці і тепер експериментує з нарядами.

Фанати ж вирішили згадати про минуле співачки. Як розповіла Тіна Кароль в інтерв'ю раніше, саме "Чорноморські Ігри" поклали початок її кар'єрі. Коли співачці було 14 років, майбутня зірка зайняла на цьому фестивалі третє місце.

"У той момент, коли я ридала за лаштунками, мама строго мені сказала: "нічого плакати, визначайся: або ти серйозно далі займаєшся музикою, або все кидаєш". Я все зважила-і на наступний рік вирушила вступати до Київського музучилища... " - розповіла Тіна»

Шанувальники також підтримали: "просто прекрасна❤️🙌❤️; захоплююся цією людиною. Прекрасний приклад для наслідування🙏 🏼 💜; Тіна тут сидить точно, як у фільмі сила любові і голосу».

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