Відома артистка Крістіна Орбакайте показала себе в шовковому халаті

Як передає Politeka.net, Крістіна Орбакайте є популярною російською артисткою. Також вона відома як дочка легендарної співачки Алли Пугачової. Христина одружена з американським підприємцем Михайлом Земцовим, з яким з'явилася третя дочка - Клавдія. Артистка активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Христина поділилася новою фотографією на своїй сторінці в Instagram. На знімку артистка в шовковому халаті ніжно-рожевого кольору показує свої концертні вбрання.

"Кожен концертний костюм створює образ і настрій шоу!", підписала публікацію Крістіна Орбакайте.

Шанувальники засипали співачку компліментами: "Красуня наша", "Красива, жіночна! Любимо вас", "Дуже красиво", "Стиль і почуття смаку".

Також, користувачі Мережі загострили увагу не на співачці, а на костюмах біля неї, і відзначили, що вони для виступів Бориса Моіісева і Валерія Леонтьєва.

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