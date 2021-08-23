Співачка Віра Брежнєва показала, як підтримує тіло в тонусі

Як пише Politeka.net, Віра Брежнєва народилася і виросла в Україні. Дівчина потрапила в групу ВІА Гра і переїхала в Росію, де живе і будує кар'єру співачки донині. Красуня активно веде Instagram, де ділиться всім цікавим.

На новому відео, які опублікував фітнес-тренер Роман Смидюк, віра була в лосинах і ТОПі. Красуня робила вправи, вражаючи фігурою.

"Невелика частина нашої роботи з @ververa

1. Відведення коліна в сторону: 2 підходи по 25 повторень

2. Ротації грудного відділу: по 12 повторень на сторону

3. Махи прямою ногою на BOSU: 3 підходи по 25 повторень

4. Болгарський присед: 4 підходи по 12/14 повторень

5. Тяга джгута в стійці на коліні: 3 підходи по 20 повторень з фіксацією

Часто дивуюся, як незважаючи на дуже щільний графік і немаленькі фіз. навантаження і без тренувань, @ververa знаходить сили і бажання на додаткові тренування.

Але одне я розумію точно, що тільки таким чином їй вдається ще більше прогресувати у формі і бути завжди сфокусованою на результаті.

Той момент, коли головне не час, а бажання і "фокус", - написав тренер.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"У Вас відмінний музичний смак!", "Роман, ви великий молодець і авторитет у своєму виді діяльності","яка Вікторівна розумничка".

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