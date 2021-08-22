Зоряні пари будуть битися один з одним

Популярний телеведучий Григорій Решетник засвітився зі своєю дружиною Христиною на шоу "МастерШеф"

Як передає Politeka.net, Григорій Решетник є відомим українським телеведучим. Він прославився завдяки своїй роботі в шоу "Холостяк" і "Холостячка". Також, нещодавно стало відомо, що Григорій став новим ведучим проекту "Україна має талант". Ще в 2010-му році він уклав шлюб з журналісткою Христиною. Зараз у них вже троє дітей. Подружжя активно ведуть соціальні мережі і діляться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу зіркова пара засвітилася на шоу "МастерШеф. Селебріті". На кадрах - Григорій обіймає Христину. Судячи з фото, жінок і чоловіків розділили. І зоряні пари будуть битися зі своїми обранцями.

"Хто дивиться "Майстер шеф" ? Оххх, і зіпсували мені кабачкові млинці нерви", підписала публікацію дружина ведучого "Холостяка" Христина Решетник.

Також, серед учасників засвітилися Влад Яма зі своєю дружиною лілією, і Ксенія Мішина зі своїм колишнім обранцем Олександром Еллертом.

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