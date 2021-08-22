Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, як проводить час з чоловіком Михайлом
Як пише Politeka.net, Марина і Михайло разом були на Олімпіаді в Токіо. Красуня посіла п'яте місце в загальному заліку, не взявши олімпійську медаль, а дружину вдалося отримати дві нагороди. Бех-Романчук активно веде Instagram, ділячись з фанатами найцікавішим.
На нових фото Марина здалася в закритому купальнику, позуючи біля умивальника поруч з чоловіком. Михайло стояв з голим торсом, взявши дружину за руку. Як можна зрозуміти, парочка зробила селфі в роздягальні.
"Стиль фото. Який вам подобається більше", - написала Марина.
Особисте фото Пугачової і Галкіна з дітьми, зроблене в замку, злили в Мережу: "Це супер"
На харківському вокзалі спалахнула пожежа, кадри з місця: "у вогні 250 кв. метрів"
Танцівниця, яку вдарила Настя Каменських, розповіла про свій стан: "Не кожен артист..."
Дочка Кошового з "Квартал 95" викликала фурор на червоній доріжці: "Чому Варя в 13 виглядає на 20?"
Знайдено тіло екс-начальника Нацполіції: перші подробиці трагедії
Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:
"Прекрасні", "яка різниця"," ти сама спокуслива спортсменка"," які красиві", " про який стиль ти говориш! Ви мене обманюєте!", "Нехай гойдається. ) щоб відповідати. ) ", "Нормальний такий друге підборіддя на фотці".
Нагадаємо, легкоатлетка Бех-Романчук у купальнику похвалилася підкачаним тілом
А ще Politeka повідомляла, що Марина Бех-Романчук потрясла засмаглими формами в купальнику на шнурівці
Також Politeka повідомляла, що легкоатлетка Бех-Романчук провела романтичний уїк-енд з чоловіком в Україні