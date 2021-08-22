Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, як проводить час з чоловіком Михайлом

Як пише Politeka.net, Марина і Михайло разом були на Олімпіаді в Токіо. Красуня посіла п'яте місце в загальному заліку, не взявши олімпійську медаль, а дружину вдалося отримати дві нагороди. Бех-Романчук активно веде Instagram, ділячись з фанатами найцікавішим.

На нових фото Марина здалася в закритому купальнику, позуючи біля умивальника поруч з чоловіком. Михайло стояв з голим торсом, взявши дружину за руку. Як можна зрозуміти, парочка зробила селфі в роздягальні.

"Стиль фото. Який вам подобається більше", - написала Марина.

Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Прекрасні", "яка різниця"," ти сама спокуслива спортсменка"," які красиві", " про який стиль ти говориш! Ви мене обманюєте!", "Нехай гойдається. ) щоб відповідати. ) ", "Нормальний такий друге підборіддя на фотці".

Нагадаємо, легкоатлетка Бех-Романчук у купальнику похвалилася підкачаним тілом

А ще Politeka повідомляла, що Марина Бех-Романчук потрясла засмаглими формами в купальнику на шнурівці

Також Politeka повідомляла, що легкоатлетка Бех-Романчук провела романтичний уїк-енд з чоловіком в Україні



