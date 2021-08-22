Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, как проводит время с мужем Михаилом

Как пишет Politeka.net, Марина и Михаил вместе были на Олимпиаде в Токио. Красотка заняла пятое место в общем зачете, не взяв олимпийскую медаль, а супругу удалось получить две награды. Бех-Романчук активно ведет Инстаграм, делясь с фанатами самым интересным.

На новых фото Марина показалась в закрытом купальнике, позируя у умывальника рядом с мужем. Михаил стоял с голым торсом, взяв супругу за руку. Как можно понять, парочка сделала селфи в раздевалке.

"Стиль фото. Какой вам нравится больше", - написала Марина.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасные", "Какая разница", "Ты самая соблазнительная спортсменка", "Какие красивые", "О каком стиле ты говоришь! Вы меня обманываете!", "Пусть качается. ) чтобы соответствовать. )", "Нормальный такой второй подбородок на фотке".

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