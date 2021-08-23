Співачка і актриса Дженніфер Лопес у чорному костюмі захопила сяючим виглядом
Артистка прославилася, як актриса, співачка і з недавніх пір – як успішна власниця косметичного бренду. Щоб завжди бути в центрі уваги між зайнятістю через нові проекти, Лопес пробує себе в якості моделі.
Не так давно Дженніфер знялася в різному дизайнерському одязі і довела в черговий раз, що час над нею не владний. Причому знаменитість не скромничає в свої 52 роки. На одному з фото вона спокійно показала підтягнуту фігуру в чорному костюмі з асиметричним вирізом на бюсті.
А на іншому Селфі з подругою Лопес привернула увагу квітучим і моложавим видом з близька і без фільтрів. З вдалим макіяжем, освітленням і правильним доглядом співачка немов знову помолодшала років на 20 мінімум.
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Також раніше фанати поспішили поділитися кадрами, відзнятими під час роботи над новою зйомкою Лопес. На кадрі співачка позувала в сукні, з трикотажною низом-максі з зав'язками на талії і болеро з довгими рукавами.
"Красиво 🤩; вона в моменті; Любов❤; було так весело з тобою❤️; культовий образ; нестаріюча красуня; що ж так красиво; 😁 » - відповідають в мережі.
Нагадаємо, що дочка Дженніфер Лопес вразила зовнішністю на спільному фото
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