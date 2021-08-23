Певица и актриса Дженнифер Лопес в черном костюме восхитила сияющим видом

Артистка прославилась, как актриса, певица и с недавних пор – как успешная владелица косметического бренда. Чтобы всегда быть в центре внимания между занятостью из-за новых проектов, Лопес пробует себя в качестве модели.

Не так давно Дженнифер снялась в разной дизайнерской одежде и доказала в очередной раз, что время над ней не властно. Причем знаменитость не скромничает в свои 52 года. На одном из фото она спокойно показала подтянутую фигуру в черном костюме с ассиметричным вырезом на бюсте.

А на другом селфи с подругой Лопес привлекла внимание цветущим и моложавым видом с близка и без фильтров. С удачным макияжем, освещением и правильным уходом певица словно снова помолодела лет на 20 минимум.

Также ранее фанаты поспешили поделиться кадрами, отснятыми во время работы над новой съемкой Лопес. На кадре певица позировала в платье, с трикотажной низом-макси с завязками на талии и болеро с длинными рукавами.

«Красиво 🤩; она в моменте; Любовь❤; Было так весело с тобой ❤️; Культовый образ; нестареющая красавица; что ж так красиво; 😁» - отвечают в сети.

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