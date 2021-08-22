Юна внучка Софії Ротару Соня Євдокименко засвітила гнучкі форми під час подорожі по Італії
Внучка знаменитої співачки Софії Ротару отримала ім'я на честь зіркової бабусі. Соня працює в модельному бізнесі з юних років, пробує себе в якості співачки і зустрічається з мільйонером.
Зараз дівчина подорожує по Італії з батьками і нареченим, і знайомить своїх шанувальників з місцевими пам'ятками.
При цьому 20-річна Соня не упускає можливості покрасуватися на яскравих фото, щоб продемонструвати свою досконалу фігуру.
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Вона показала в Instagram приголомшливі форми в новій фотосесії, "вигулявши" спокусливий наряд.
Соня Євдокименко в дуже короткому топі без ліфчика і широких штанях вилізла на паркан, демонструючи апетитні форми, пружний живіт і довгі ніжки в дуже літньому стилі.
"П'єтрасанта - справжня перлина. Це середньовічне тосканське місто приваблює художників з усього світу, діючи як музей під відкритим небом, де ви можете помилуватися постійною і постійно оновлюється експозицією сучасних творів мистецтва і скульптур вищого рівня», - написала красуня.
Нагадавши, Внучка Ротару В сукні-ночнушке прикувала погляди до засмаглої шкіри:"цукерка".
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