Українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", показала себе в купальнику, захоплюючи виглядом
Як пише Politeka.net, Катерина Нікітіна стала популярною українською актрисою. Красуня виступає в "Жіночому кварталі", а також активно веде Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На відео красуня позувала в синьому купальнику з прозорою сіточкою. Дівчина здалася біля басейну, а потім вже була в інших купальниках, змінивши локацію для зйомок. Кадри вийшли дуже гарячими і засмагають, адже Катя виглядає вище всяких похвал.
"Просто хочу залишити це тут", - написала Катя під відео.
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