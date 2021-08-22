Відома телеведуча Ольга Фреймут розповіла в інтерв'ю на ютуб-каналі "Big Money" про те, як ставиться з багатством

Як передає Politeka.net, Ольга Фреймут є відомою телеведучою. Також вона займається спікерством на різних освітніх платформах. Ведуча активно веде соціальні мережі, де дає поради шанувальникам.

Цього разу Ольга дала інтерв'ю на одноім з ютуб-каналів "Big Money". Як відомо, вона виступила на їхньому форумі, де розповідала, як сама досягла успіху. Ведучий запитав, як Ольга вважає, що хтось багатий, а хтось бідний, воно шкодить?

"Я загалом за багатство. Якщо я вже прийшла в цей світ, то чому мені" бідося " ходити. Я хочу сповна прожити цей світ. У мене є мрія купити собі літак приватний, це ж моє право. І це мене спонукає, я хочу щоб мої діти вчилися в хороших школах. Щоб я в старості не опинилася в будинку предстарілих під Житомиром, а десь в Бад-Рагац, я вже собі вибрала".

Також, Ольга Фреймут розкрила, що автори книг з успіху часто зловживають довірою людей.

"Чесно, ви трошки зловживаєте" ось ви всі багаті з Forbes " ось ви пишіть книги як розбагатіти, як зробити мільйон. Насправді ви трохи обнадіюєте тому що не всі стануть Черняком, Антоновим, Коломойським. Все одно у кожного своя індивідуальна історія. І коли ви випускаєте книги і говорите, Ось тобі формула або приїжджай в bigmoney університет я тебе навчу. Потрібно чесно говорити людям, що це ваша особиста історія, а у них буде свій шлях."

Ведучий запитав Ольгу, що якщо людині трапилося володіти певним набором ресурсів, то йому варто говорити про це?

"Повинен, але форма спілкування повинна бути така-не обнадійлива". Тобто ви повинні розповісти свою історію життя, а люди роблять висновки. Я говорю про вас. Багато хто приходить і каже:"я напишу, як розбагатіти". І дуже багато самозванців, не вас, а людей в Інтернеті, які називають себе експертами.

Раніше повідомлялося, Фреймут несподівано нагрянула до своєї кривдниці після образ в мережі: "Господи, знову ця..."

Також, Фреймут з чоловіком-продюсером показали, що означає бути щасливими: кадри ідилії

Politeka розповідала, Фреймут вирішила допомогти екс-дружині Дзідзьо: "Щоб не стрибнула сусідові на коліна»