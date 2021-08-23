Відомий телеведучий Григорій Решетник і його дружина Христина взяли участь у новому "МастерШеф. Селебріті"
Як передає Politeka.net, Христина Решетник є дружиною популярного телеведучого шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорія Решетника. Вони є прикладом пари в українському шоубізнесі. Подружжя разом більше 10 років, і у них вже троє дітей. Пара активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.
Цього разу Христина опублікувала нову серію фото. Як відомо, Григорій і Христина засвітилися на шоу "МастерШеф. Селебріті". На знімку Христина обіймає свого чоловіка Григорія і також головного суддю проєкту "МастерШеф" Ектора Хіменес-Браво.
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Також Христина показала і інших учасників випуску, а саме знаменитого хореографа Влада Яму і його дружину лілію, і актрису Ксенію Мішину з її колишнім обранцем Олександром Еллертом.
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