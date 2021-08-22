Популярна актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук засвітила свої ніжки в розрізі сукні
Як пише Politeka.net, 36-річна артистка, яка зовсім недавно з розмахом відзначила день народження, а потім зізналася, що не соромиться показувати свою фігуру, розмістила чергову порцію кадрів себе коханої.
Цього разу у себе в Інстграм Анна поділилася знімками в цікавій сукні на ґудзиках небесно-блакитного кольору. Саліванчук кокетливо розстебнула кілька гудзиків зверху, а також забула застебнути їх знизу, тим самим оголивши стрункі ноги.
Красуня позувала, сидячи за столиком кафе на вулиці щось захоплено розглядаючи з телефону.
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У підписі Анна вирішила поміркувати про вік жінки.
"Тільки зріла жінка здатна на любов, відданість, вміщуючи красу, розум, сексуальність, гідність і ніжність» - переконана дружина продюсера "Квартал 95".
Вона побажала всім відмінного вихідного, який потрібно обов'язково провести в колі сім'ї.
Нагадаємо, що Саліванчук у Білій маєчці розкрила свої сильні сторони: "це ще не все..."
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