Популярна співачка Настя Каменських поділилася емоціями від гастролей
Як пише Politeka.net, українська поп-виконавиця цього літа довго відпочивала, а тепер активно приступила до роботи.
З 14 серпня співачка почала концертний тур по Україні, а також Туреччині. У Каменських пройшли концерти в Одесі, Житомирі, Анталії, Сумській та Івано-Франківській областях.
Артистка звітує про свою концертну діяльність на сторінці в Instagram.
Настя зазначила, що зараз у неї просто «супер офігенний гастрольний тур».
"Кожен день концерти, нові міста і тисячі сердець, які б'ються в унісон! Дуже хочеться встигнути скрізь і зустрінеться з вами на всіх івентах, так що вже лечу 🛫 😀
"Чорноморські ігри" вже зовсім скоро побачимося", - написала зірка.
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Каменських показала два знімки. На одному вона позує біля приватного літака в об'ємній футболці і облягаючих шортах. Артистка розставила руки в сторону, підставивши личко променям сонця і продемонструвавши свої стрункі ніжки.
Друге фото зроблено всередині повітряного судна перед польотом.
Фанати оцінили її працездатність.
"Настя, яка ж ви розумничка, захоплююся вами", пишуть в мережі.
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