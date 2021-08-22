Популярна співачка Настя Каменських поділилася емоціями від гастролей

Як пише Politeka.net, українська поп-виконавиця цього літа довго відпочивала, а тепер активно приступила до роботи.

З 14 серпня співачка почала концертний тур по Україні, а також Туреччині. У Каменських пройшли концерти в Одесі, Житомирі, Анталії, Сумській та Івано-Франківській областях.

Артистка звітує про свою концертну діяльність на сторінці в Instagram.

Настя зазначила, що зараз у неї просто «супер офігенний гастрольний тур».



"Кожен день концерти, нові міста і тисячі сердець, які б'ються в унісон! Дуже хочеться встигнути скрізь і зустрінеться з вами на всіх івентах, так що вже лечу 🛫 😀

"Чорноморські ігри" вже зовсім скоро побачимося", - написала зірка.

Каменських показала два знімки. На одному вона позує біля приватного літака в об'ємній футболці і облягаючих шортах. Артистка розставила руки в сторону, підставивши личко променям сонця і продемонструвавши свої стрункі ніжки.

Друге фото зроблено всередині повітряного судна перед польотом.

Фанати оцінили її працездатність.

"Настя, яка ж ви розумничка, захоплююся вами", пишуть в мережі.

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