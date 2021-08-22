Популярна певица Настя Каменских поделилась эмоциями от гастролей

Как пишет Politeka.net, украинская поп-исполнительница этим летом долго отдыха, а теперь активно приступила к работе.

С 14 августа певица начала концертный тур по Украине, а также Турции. У Каменских прошли концерты в Одессе, Житомире, Анталии, Сумской и Ивано-Франковской областях.

Артистка отчитывается о своей концертной деятельности на странице в Инстаграм.

Настя отметила, что сейчас у нее просто «супер офигенный гастрольный тур».



«Каждый день концерты, новые города и тысячи сердец, которые бьются в унисон! Очень хочется успеть везде и встретится с вами на всех ивентах, так что уже лечу🛫😀

“Черноморские игры” уже совсем скоро увидимся», - написала звезда.

Каменских показала два снимка. На одном она позирует возле частного самолета в объемной футболке и облегающих шортах. Артистка расставила руки в сторону, подставив личико лучам солнца и продемонстрировав свои стройные ножки.

Второе фото сделано внутри воздушного судна перед полетом.

Фанаты оценили ее трудоспособность.

"Настя, какая же вы умничка, восхищаюсь вами", пишут в сети.

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