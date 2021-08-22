Актриса українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала нове фото, вразивши фоловерів

Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко стала популярною західною актрисою, хоча спочатку хотіла стати моделлю. Красуня активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.

"З моїм дублером на зйомках "Чорної вдови", - написала дівчина під фото.

Як можна зрозуміти, красуня показала фото, зроблене на знімальному майданчику, коли працювала над фільмом "Чорна вдова". Красуня стояла поруч з іншою дівчиною, яка була дублером Ольги.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Спасибі, що повернули його/її до життя", "красива посмішка наглядача" ," який спойлер, я вважаю наглядача як чоловіка"," я не знала, що ти наглядач", " спасибі, що так добре нас нагодувала, Ольга. Люблю тебе і сподіваюся знову побачити тебе".

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