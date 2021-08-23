Максим Чмерковський, який став новим суддею проекту "Танці з зірками" показав себе з оголеним торсом

Як передає Politeka.net, Максим Чмерковський є відомим хореографом і новим суддею шоу "Танці з зірками". Як відомо, він зайняв місце легендарного хореографа Григорія Чапкіса. Максим прославився завдяки шоу "Холостяк", де був головним героєм. Також, варто відзначити, що танцюрист є чемпіоном світу з латинських танців. Хореограф активно веде соціальні мережі і показує шанувальникам моменти з життя.

Цього разу екс-Холостяк поділився новим фото на своїй сторінці в Instagram. За його словами, він завершив серію концертом зі своїм танцювальним шоу. Таже він привітав свого брата, який виступав продюсером на цьому шоу. На знімках Макс і Валентин стоять під концертним освітленням роздягненими і показують свою відмінну спортивну форму.

"Сьогодні ввечері останній концерт нашого @maksandvaltour "Stripped Down". Гірко-солодкий і, мабуть, найкорисніший проект, в якому я коли-небудь брав участь. Як би багато не було сказано про цей досвід, мені також є що сказати про хлопця на зображенні…

@valentin і я займаємося цим парним спектаклем вже майже 25 років, і я не міг і сподіватися на кращого партнера через все це. Я ніколи не знаю, коли і чи з'явиться наступна можливість потанцювати разом з цією легендою, але я повинен сказати, що після сьогоднішнього шоу моє серце переповнене, а моя душа щаслива, як це було колись давно.", розповів танцюрист.

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