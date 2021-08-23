Підопічна відомого репера Потапа Мішель Андраде показала, як насолоджується життям на тлі дикої природи
Як передає Politeka.net, 24-річна співачка українсько-болівійського походження зовсім недавно стала ведучою тревел-шоу «Орел і решка». Тепер молода виконавиця їздить по різних країнах і ділиться зі своїми шанувальниками в мережі цікавими кадрами з подорожей щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Так, Андраде показала невеликий відеоролик, на якому вона їде на автомобілі по гвинтовій дорозі в гори.
Дівчина одягнена в білосніжну тонку сорочку, розстебнуту на кілька гудзиків. Під неї вона вділа топік, засвітивши красиве декольте. Голову підв'язала банданою.
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У кадрі артистка з сяючою посмішкою підставила своє обличчя на зустріч попутному вітру. Очі дівчина закривала від насолоди і раз у раз піднімаєла одну руку, радіючи життю.
«З ким би ти хотів опинитися поруч зараз, відзначай цю людину в коментах", - ініціював обговорення Мішель.
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