Український музикант Віталій Козловський показав себе з найважливішою людиною в житті
Як пише Politeka.net, Віталій Козловський 15 серпня розповів, що у нього помер батько. І ось сьогодні, 22 серпня, Віталій поділився новими знімками, де разом сидить з батьком.
На фото Віталій був у з батьком десь біля гірської річки. Поки чоловік дивився в камеру, Козловський розвернувся до батька і щось розповідав.
"Ти був найкращим з батьків,
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Моїм натхненням і кумиром!
Своє життя гідно прожив,
Щоб зараз спочивати зі світом.
Прощай, тату.",- написав у віршах Віталій.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Він буде оберігати тебе зверху ... Обіймаю міцно-міцно!", "Дуже важко, коли забирають кращих! Твій тато виховав гідного сина !!! Нехай спочиває з миром !!! Він завжди буде оберігати тебе !!! Обіймаю міцно-міцно !!!", "Царство небесне і світла пам'ять вашому Отцю".
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