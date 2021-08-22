Відома телеведуча Лілія Ребрик привітала українців з Днем Незалежності
Як передає Politeka.net, Лілія Ребрик є популярною українською телеведучою та актрисою. Вона прославилася своєю роботою на телеканалі СТБ, а зараз є зіркою програми "Ранок з Україною", де працює з 2017-го року. Телеведуча активно веде соціальні мережі і радує шанувальників новим контентом.
Цього разу Лілія поділилася новою серією знімків на своїй сторінці в Instagram. На першому кадрі Лілія позує на камеру в довгій бежевій сукні з розрізом, який відкриває вид на довгі ноги дівчини.
Як заявила телеведуча, це фотографії зі зйомок концерту до Дня Незалежності України. Також, вона розповіла, що сама відзначатиме це свято в Києві.
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"Тож перебуваю в передчутті прекрасного свята - Дня незалежності! І ми з каналом "Україна" вже за давньою доброю традицією будемо балувати вас протягом усього дня! О 7 ранку вмикайте "Ранок великих подій" @ranok_ua ! Це буде дуже яскравий, колоритний, сповнений любові до Батьківщини ефір! А ввечері не пропустіть фантастичний концерт до Дня Незалежності о 17:40 на каналі Україна @kanalukraina !", розповіла телеведуча.
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