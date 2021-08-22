Телеведучий Юрій Горбунов показав, як його старший син приймає новонародженого

Зворушливий знімок шоумен розмітив на особистій сторінці в Instagram, передає Politeka.net,

19 серпня у телеведучої "Світського життя" Каті Осадчої та її чоловіка Юрія Горбунова народився ще один син. У подружжя є ще одна спільна дитина - 4-річний Іван.

Щасливий батько вирішив показати публіці, як Ваня приймає молодшого братика.

На фото новонароджений лежить на білосніжному ліжку, а старший хлопчик ніжно чіпає його по голівці.

"Привіт братик !! Наші хлопці знайомляться!",- повідомив Юрій Горбунов.

Користувачі Мережі не стали скупитися на компліменти і залишили багато теплих слів. Багатьох зацікавило, як назвали синочка.

"Привіт новий житель))) нехай тобі супроводжують удача, Віра і здоров'я))))",

"Як назвали малюка?",

"Мило і все-таки як назвали дитину?", - запитують в мережі.

Відзначимо, що у Каті Осадчої троє синів: Ілля від першого шлюбу, 4-річний Іван і народився малюк.

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