Прийомна дочка Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова показала ефектну фігурку перед дзеркалом, зробивши пост в Instagram

Як пише Politeka.net, Наташа є старшою дочкою Ірини Горової, колишньої дружини Потапа, від минулих відносин. Олексій виростив дівчинку з самого малого і навіть після розлучення зберігає хороші відносини. У Потапенка також є спільний з Іриною син Андрій. У Андрія, як і Наташі, є свій блог в Instagram.

На нових фото, які Наташа залишила в блозі, дівчина була в топіку і штанях, позуючи перед дзеркалом. Горова посміхалася, натягнувши бейсболку, а на плечі був рушник. Красуня зробила селфі, показавши бездоганну фігурку.

Фотографію Наташа залишила в сторіс Instagram. У цьому розділі немає лайків і коментарів, тому ніхто не залишив компліментів юній красуні, за якою стежать десятки тисяч українців на популярній платформі.

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