Популярний український телеведучий Микита Добринін підняв важливу тему, Що стосується ініціативних дівчат

Цього разу Микита вирішив показати серію провокаційних фото, на яких позував перед камерою з впевненим виглядом, в той час як перед ним красувалися жіночі ніжки, причому прямо перед його обличчям. У підписі ж телеведучий заговорив про ініціативу, яку можуть проявити дівчата.

"Мені не важливо, від кого вона виходить. Головне, щоб вона була щира і не в одні ворота ☺ Даша на ще на проекті "Холостяк «проявляла набагато більше ініціативи, ніж» прийнято" в нашому суспільстві. Звичайно, я відповідав взаємністю. Ну, ви бачили 🖥 😅

Навіть зараз з малюком на руках, я запрошую Дашу на побачення, а завтра— вона мені влаштовує сюрприз. Це частина нашої сімейної гармонії. Виходить, ця схема робоча? У кожній родині свої правила, і це абсолютно нормально» - розповідає Добринін в посту.

Також він підкреслює, що все індивідуально, але те, що жіночу ініціативу часто неправильно розуміють і засуджують – неправильно.

"Повинна бути грань, не переборщити...І не яким чоловікам це не подобається ... Все індивідуально..; золоті слова❤️; Думаю все таки ініціатива повинна бути з обох сторін, як і проявляється любов з обох сторін🙌; а я зі старих принципів. Першим проявляти ініціативу повинен чоловік. І тільки чоловік 😁; чоловік завойовник. Йому цікавіше домагатися дівчину, а не навпаки", - розсудили в мережі.

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