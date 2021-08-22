Співачка Злата Огневич, героїня наступної "Холостячки", висловилася з приводу перших учасників

Цієї осені пройде прем'єра другого сезону реаліті Холостячка, головною героїнею якого стала співачка Злата Огневич. Причому вже стала відома дата виходу, яку приховували максимально довго. Як виявилося, старт романтичної історії буде покладено 17 вересня.

З цього числа шанувальники почнуть стежити за любовними інтригами Злати Огневич. У промо-ролику засвітилися і два нових претендента на серце співачки.

Першим став "звичайний офіціант" з Чернівців Веніамін, який переїхав до Лондона, став Вінченцо Дулепа і відкрив там ресторан. А другим виявився стоматолог Роман Васильєв з Києва.

"Він такий зухвалий!"- говорить Злата про першого учасника.

«Чи зможе Вінченцо, який підкорив Лондон, завоювати серце Холостячки Злати Огневич? 😍 Не пропустіть романтичну прем'єру цієї осені на СТБ!» - йдеться у підписі.

Шанувальники відповіли: "Ойййй тримайтеся доставки суші і піц, ми чекаємо не дочекаємося 🔥; Вінченцо. .. .😂 ; чекаємо прем'єру🔥; коли відкриється Холостяк?; Який симпатичний 🙂" »

Також раніше зірка розповідала, що не потерпить самозакохану людину, а також такого, у якого є залежність до алкоголю або наркотиків.

"Я дуже вимоглива дівчинка, і мені непросто догодити. Хотілося б, щоб учасники не здавалися, нехай борються за моє серце. Я була у відносинах і знаю, чого хочу тепер " - говорить у відео Огневич.

На першому місці у співачки в чоловіках-людяність. Також для Огневич важливо, щоб її обранець володів хорошим почуттям гумору.

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