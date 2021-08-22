Український співак MELOVIN (Костянтин Бочаров), який був фаворитом Андрія Данилка на Нацвідборі на Євробачення заінтригував кадрами з партнеркою по "Танці з зірками"

Як пише Politeka.net, днями епатажний Виконавець підтвердив, що став учасником нового сезону проекту "Танці з зірками".

Виклик йому кинула співачка Ліда Лі.

І ось тепер Бочаров показав у себе в Instagram перші кадри, зроблені зі своєю новою партнеркою.

Фото дівчини він замалював чорним гуртком. Тільки відомо, що це блондинка.

"Чекаю не дочекаюся, коли зможу познайомити вас зі своєю неймовірною партнеркою 🔥

Є варіанти, хто це може бути?",- запитав він у фанатів.



"Ну і прекрасна новина!

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Посилання на канал в описі профілю!

Повірте! Це буде Нууу дуууже емоційно! 🔥

Вже готуємо для вас багато матеріалів ❤️🔥», - додав співак.

Користувачі Мережі губляться в здогадах і висловлюють свої припущення.

"А може це Яна Цибульська?",

"Мел, дай підказку хоча б-вона вже брала участь в інших сезонах танців? 😉😍",

"Цей сезон точно будемо дивитися ❤ ️ ❤️❤ ️ ❤ ️ Мел бажаємо удачі, ми знаємо, що ти найкращий ☺Одеса з тобою ❤️",

"Взагалі нуль варіантів😂",

"Вірю у вашу перемогу",

"Дуже цікаво", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Melovin зі своєю свитою вразив поведінкою перед виходом на сцену: "всі повинні розступатися...".

Як повідомляла Politeka, Melovin став новим учасником "Танців з зірками": як артист прийняв виклик.

Також Politeka писала, що Melovin показав фанаткам, як розслабляється в душі: "отримала травму".