Український співак MELOVIN (Костянтин Бочаров), який був фаворитом Андрія Данилка на Нацвідборі на Євробачення заінтригував кадрами з партнеркою по "Танці з зірками"
Як пише Politeka.net, днями епатажний Виконавець підтвердив, що став учасником нового сезону проекту "Танці з зірками".
Виклик йому кинула співачка Ліда Лі.
І ось тепер Бочаров показав у себе в Instagram перші кадри, зроблені зі своєю новою партнеркою.
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Фото дівчини він замалював чорним гуртком. Тільки відомо, що це блондинка.
"Чекаю не дочекаюся, коли зможу познайомити вас зі своєю неймовірною партнеркою 🔥
Є варіанти, хто це може бути?",- запитав він у фанатів.
"Ну і прекрасна новина!
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Посилання на канал в описі профілю!
Повірте! Це буде Нууу дуууже емоційно! 🔥
Вже готуємо для вас багато матеріалів ❤️🔥», - додав співак.
Користувачі Мережі губляться в здогадах і висловлюють свої припущення.
"А може це Яна Цибульська?",
"Мел, дай підказку хоча б-вона вже брала участь в інших сезонах танців? 😉😍",
"Цей сезон точно будемо дивитися ❤ ️ ❤️❤ ️ ❤ ️ Мел бажаємо удачі, ми знаємо, що ти найкращий ☺Одеса з тобою ❤️",
"Взагалі нуль варіантів😂",
"Вірю у вашу перемогу",
"Дуже цікаво", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що Melovin зі своєю свитою вразив поведінкою перед виходом на сцену: "всі повинні розступатися...".
Як повідомляла Politeka, Melovin став новим учасником "Танців з зірками": як артист прийняв виклик.
Також Politeka писала, що Melovin показав фанаткам, як розслабляється в душі: "отримала травму".