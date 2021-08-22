Екс- "ВІА Гра" Надя Мейхер заговорила про постійні перездах

Як передає Politeka.net, Надя Мейхер є відомою українською артисткою. Дівчина прославилася завдяки своїй участі в популярній групі "ВІА Гра". Вона була однією з найпопулярніших учасниць, але в 2011-му році їй довелося покинути колектив через вагітність. Після артистка спробувала себе на телебаченні і почала сольну кар'єру. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Надія показала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку дівчина зблизька показує свої форми в обтягуючій майці. Також вона в руках тримає склянку кави. У цій публікації Надя вирішила поділитися своїми роздумами з приводу постійних переїздів.

"Coffee break!!!👈Обожнюю періодично переїзди. Це завжди можливість перезавантаження і чищення від непотрібних речей, які в безлічі не помічаєш...

Гастролі та переїзди займають половину мого життя. І оскільки це безвихідний формат життя, оскільки роботу свою люблю одного разу я почала шукати можливість отримувати задоволення від складання речей. І одного разу я відчула, як в момент збору відбувається зародження чогось нового, зачаття 😂...

Так що цей нюанс став одним з моїх фетишів... 😉

До яких переїздів готові ви, тимчасові або ПМЖ?", запитала у шанувальників артистка.

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